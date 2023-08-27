الجمهور يهتف لمسلسل «ريفو» في حفل كايروكي بمهرجان العلمين

تقام حاليا حفلة فرقة كايروكي على مسرح أرينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 بحضور جماهيري كبير.

هتاف الجمهور

وحرص الجمهور على الهتاف باسم مسلسل «ريفو» وذلك بعد نجاحه مؤخرا عقب عرضه على منصة «واتش ات».

ورحب أمير عيد بالجمهور الحاضر، قائلا: «إحنا مبسوطين إننا موجودين بالعلمين ومبسوط إنكم حضرتم الحفلة، وإن شاء الله نعمل حفلة عمركم ما تنسوها».

أغاني حفل كايروكي

وصعدت كايروكي على مسرح أرينا بأغنية «روبرتو» التي طرحت ضمن البومهم الجديد «روما»، بينما احتشد الجمهور في أرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كايوكي، إذ بدأوا بالتوافد منذ الساعة 5 عصرا.

وكان أمير عيد وتامر هاشم أعضاء فرقة كايروكي، حققوا نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال عرض مسلسلهم الجديد «ريفو» الجزء الثاني، على منصة «واتش ات» خلال الفترة القلية الماضية.