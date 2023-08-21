حسن أبو الروس: مسلسل «ريفو» نقطة تحول كبيرة في حياتي الفنية

أعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بنجاح مسلسل «ريفو»، قائلا إن العمل نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، ويشكر الجمهور لمتابعته العمل وتفاعلهم مع جميع الحلقات بالجزء الأول والثاني.

حسن أبو الروس يعبر عن سعادته بنجاح ريفو

وأضاف حسن أبو الروس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الحجم، وكانت بمثابة هذا صدمة كبيرة له، وزجه الشكر للمخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير لإيمانهما بموهبته ووضعه في هذا الدور لأنه صعب للغاية، لتجسيد الشخصية «شيخ» و«عازف» في نفس العمل، وأنه حاول بقدر الإمكان أن يكون على قدر الثقة.

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بالشخصية وبردود الفعل، إذ تلقى إشادات عديدة من أصدقائه داخل الوسط الفني وكذلك نقاد فنين كبار، لذلك فهو سيعتز بهذا العمل.

صداقة أمير عيد وحسن أبو الروس

وأشار إلى أن الفنان أمير عيد أصبح مستشاره الفني والشخصي في الوقت الحالي، موضحا: «أمير عيد بالنسبالي دلوقتي أهم حاجة في حياتي الشخصية، مقرب مني وباخد رأيه في كل حاجة، وأنا بحبه جدا، وهو السبب في طرح أغاني جديدة لي».