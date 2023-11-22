الأنبا بافلي: المرشح عبدالفتاح السيسي محب للوطن وشجاع ويفكر في المستقبل

دعا الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، إلى اختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه يتمتع بـ3 صفات يحتاجها ذلك المنصب القيادي في الدولة المصرية وهي «محبة الوطن، الشجاعة، التفكير في المستقبل».

جاء ذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية.

ووجه الأنبا بافلي، كلمته إلى الشباب الحضور بتوضيح الثلاثة اختيارات، قائلًا، أختار الشخص الذي أحب وطنه ودافع عنه، أختار الشخص الشجاع الذي لا يهاب إنسانًا وذلك للحفاظ على الوطن، أختار من يفكر في مستقبلك، حيث إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فكر في مستقبل أولادك.

تأمل الأنبا بافلي في كلمة «وطن»

واستطرد أسقف كنائس المنتزه بالإسكندرية حول كلمة «وطن» كونها تتكون من 3 حروف، متأملًا في تلك الحروف من وجهة نظره بأنها تجمع 3 كلمات وهم: «وحدة، طيبة، نعمة»، موضحًا، أن الكلمة الأولى وهي وحدة تظهر في قول قداسة البابا تواضروس الثاني حين قال «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، لذا فالوطن هو وحدة.

وأشار إلى كلمة طيبة تتجلى في الشعب المصري فهو شعب طيب والجميع يشهد له بذلك، واختتم، حبانا الله بأرض ليس لها مثيل، لذا فمصر نعمة من الله ودائمًا نجد ما نحتاج إليه رغم التحديات التي تواجه العالم.