ندوات توعوية في حي المنتزه بالإسكندرية ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

أكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة بالإسكندرية، استمرار تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة، وكذلك حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون إدارة تعليم المنتزة، والإدارة الصحية بالمنتزة، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، حيث تتظافر الجهود لتقديم الخدمات الصحية والإجتماعية والتوعوية للمواطنين في نطاق حى المنتزة ثان.

مبادرة 100 يوم صحة

وقالت رئيس الحي لـ«الوطن»، إنه بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالحي ومنطقة المنتزه الطبية، تم إقامة فعاليات مبادرة 100 يوم صحة وندوة عن مرض السعار في مقر مدرسة ثانوية الكويت بنات تحت إشراف، شريف فتحى، مدير عام إدارة المنتزة ثانى التعليمية، حيث عقدت ممثلة إدارة التثقيف الصحي بالمنطقة الطبية 10 ندوات توعوية، تطرقت إلى المبادرات الرئاسية والإجراءات الاحترازية، وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا و مرض السعار وخطورته وأعراضه، وكيفية الوقاية والتعامل مع الأخطار.

حملة 16 يوما لمناهشة العنف ضد المرأة

وأضافت «مدني»، أن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف مستمرة، وتم إلقاء ندوة في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتحدث عن العنف الجسدي والنفسي، وأضراره على المجتمع ككل، وليس المرأة فقط، وخلال الندوة تم توعية المشاركين حول العنف وخطورته على جميع أفراد المجتمع.