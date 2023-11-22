وزير الري السابق يوضح كواليس أسبوع القاهرة للمياه.. بدأ في 2017

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن المصارحة في الحديث مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك المصارحة التي حدثت في أزمة الكهرباء والمياه وغيرها، موضحا أنه كان يهمنا بشكل قطعي حصول المواطنين على أخذ المعلومات من الداخل المصري وليس من الخارج، لذا كانت الدولة تحرص على قول الحقيقة بالكامل علانية، ونتيجة هذه الصراحة المطلقة المواطنون استجابوا لدعوات الترشيد في استهلاك المياه.

اتفاق المبادئ سياسي قانوني يضع إطار عام للتفاوض لمدة محددة

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن اتفاق المبادئ سياسي قانوني يضع إطار عام للتفاوض لمدة محددة للوصول لاتفاق ملء وتشغيل السد، هذا الاتفاق معلن وتم وضعه على صفحة الهيئة العامة للاستعلامات، كما نشرته وزارة الخارحية في الأمم المتحدة، لذا هذا الاتفاق ليس سريا على الإطلاق.

الدولة المصرية أمامها الكثير من الحلول الخاصة بسد النهضة

وأشار عبدالعاطي إلى أن الدولة المصرية أمامها الكثير من الحلول الخاصة بسد النهضة ولكنها ملتزمة ببعض العوامل والمبادئ منها اتباع مصر أسلوب حسن الجوار، حرص مصر على التنمية الداخلية والتنمية بكافة الدول الإفريقية بحوض النيل، ومصر دولة سلام وتعاون ومحبة ولا تريد الخروج من هذا الإطار، ولهذا قطع صلة التفاوض لن يكون بالخير على الجميع.

وتابع عبدالعاطي، أن أسبوع القاهرة للمياه الذي بدأ في 2017 كان يأتي مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، وكان الرئيس حريص على أن يلتقي بهم، وكان هذا اللقاء بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه، وقيل لي من قبل الحضور إنهم لم يروا رئيس من قبل متعمق في ملف المياه مثل الرئيس السيسي، وبالتالي الرئيس كان مدرك لكافة التفاصيل، وكان الرئيس يعلن أن هذه القضية متعلقة بالأمن القومي المصري.