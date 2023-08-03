لمدة أسبوع.. مواعيد تواجد سيارات شركة المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقطاعات الواقعة بنطاق عملها ضمن خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركة المياه بالشرقية عبر المنشور، مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات بدءا من اليوم الخميس الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتى يوم 10 من نفس الشهر وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا.

** موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والاثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبة حسين شاكر من الأحد إلى الخميس.

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم السبت إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى أن سيارت خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات المختلفة للمواطنين، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى».