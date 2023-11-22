مؤتمر حاشد بجامعة حلوان للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة وعضو مجلس النواب، وبالتعاون مع جامعة حلوان مؤتمرا حاشدا تحت شعار حملة حزب الحرية المصري «مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار».

أكثر من ألف طالب يحضرون المؤتمر

وحضر المؤتمر أكثر من ألف طالب؛ وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث الطلبة على المشاركة في رسم طريق وطنهم، والنزول للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأكدت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، أن مشاركة الشباب في هذه الانتخابات ستكون في غاية الأهمية خاصة وأن الشباب يملكون الوعي ويعرفون المخاطر المحيطة ببلدهم والضغوط التي تمارس عليها، ومن منطلق هذا الوعي عليهم واجب أكبر من أي فئة أخرى بالمشاركة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت أنها تثق في الشعب المصري ووقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ظهر بوضوح في الحشود التي لبت نداء الوطن، وطالب الرئيس بإعلان ترشحه من أجل مصر وشعبها واستكمال مسيرة العمل والتنمية، داعية جموع الشعب المصري بالمشاركة والنزول لإعلان رأيهم للعالم بأكمله.

أهمية التوعية السياسية بالنسبة للشباب

وشددت البيومي على أهمية التوعية السياسية بالنسبة للشباب بحجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مضيفة أن ذلك يسهم في نشر ثقافة السلام وإدراك حجم المخاطر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور ومشاركة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والنائب الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والخبير البيئي الدكتور مجدي علام عضو مجلس النواب الأسبق.