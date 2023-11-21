«الحرية المصري» يدين تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية.. ويؤكد رفض تهجيير الفلسطينين

أدان حزب الحرية المصري، تصريحات وزيرة الاستخبارات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التي ذكرت فيها أن على المجتمع الدولي، تعزيز «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة، في مواقع حول العالم، قائلا: «ليست المرة الأولى التى تخرج فيها تلك التصريحات، فى محاولة لطمس القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي رفضته مصر قيادة وشعبا، أكدت رفضها لتهجيير الفلسطينين».

رد حزب الحرية المصري

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحزب أعرب من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب اليوم عن عدم قبوله للتهجير القسري وطالب بالوقف الفورى لهذا الاعتداء السافر على الشعب الفلسطينى الأعزل.

الموقف المصري

وأكد مهنى، أن الدولة المصرية حذرت منذ إندلاع الحرب فى فلسطين من توسيع رقعة الحرب، والعمل على ضرورة تقديم حلول عادلة، بما يضمن استقرار وسلام الشعبين، وكذلك ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني فى توفير حياة مستقرة، والعمل على تبني مشروع حل الدولتين.

وأوضح نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن مساعي مصر نحو الوصول إلى هدنة، يؤكد على التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء، كذلك استخدام مصر لآليات الضغط في ملف القضية الفلسطينية في طريقها إلى تحقيق غايتها، كذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بجميع اللغات وذكر في كلماته عن الأزمة جميع الواجبات والمسئوليات من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ما يسعى جاهدا لتحقيقه في إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وحقن دماء الأبرياء.