حقيقة وقف بيع الذهب في محال الصاغة.. التفاصيل الكاملة

كشف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب الدكتور ناجي فرج، عن حقيقة وقف بيع الذهب في محال الصاغة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

الإقبال على شراء الجنيه الذهب والسبائك أعلى من المشغولات الذهبية

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب خلال حديثه لـ«الوطن»، إن حركة البيع والشراء على الذهب متزايدة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء الجنيه الذهب والسبائك أعلى كثيرا من الإقبال على المشغولات الذهبية.

وأضاف فرج، أن انخفاض أو ارتفاع أسعار الذهب لا يحكم وقف عملية البيع أو الشراء في محال الصاغة، كما أن إجازة سوق الذهب غالبا ما تكون يوم الأحد من كل أسبوع.

وتابع مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك بسبب تزايد كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك والرسوم والضرائب بعد قرار مجلس الوزراء مد فترة الإعفاء لمدة 6 شهور أخرى، فضلا عن طرح الذهب في البورصة السلعية لأول مرة ما سينتج عنه تأثير إيجابي في السوق المحلية، خاصة بعد تداول 246 كيلو ذهب في أول جلسة تداول.

أما عن أسعار البيع والشراء للذهب جاءت كالتالي:

- ذهب عيار 21 شراء 2790 جنيه.

- ذهب عيار 24 شراء 3188.5 جنيه.

- ذهب عيار 18 شراء 2391.4 جنيه.

- ذهب عيار 14 شراء 1865.3 جنيه.

- الجنيه الذهب شراء 22320 جنيه.