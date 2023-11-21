أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. اعرف عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، تذبذب بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، وذلك بعد أن سجلت الأسعار في بداية التعاملات تراجعًا ملحوظًا وصلت قيمته إلى 5 جنيهات داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وفقًا لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ في محلات الصاغة 2800 جنيه ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم 3200 جنيه شراء أما سعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ الآن 2400 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء داخل كافة محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 1872 جنيه للشراء فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1594 جنيها وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يبلغ 22400 جنيه وتسجل سعر الأونصة 99165 جنيها.