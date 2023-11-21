أفضل فرص للاستثمار في الذهب.. تشتري المستعمل ولا الجديد؟

يعتبر الاستثمار في الذهب هو أحد الطرق للحفاظ على قيمة الأموال، باعتباره ملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرين للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة على مستوى العالم، وعند حدوث أي اضطرابات جيوسياسية وعدم استقرار في الأسواق العالمية، وهناك العديد من الطرق للاستثمار للاستثمار في الذهب.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية طرق الاستثمار في الذهب، وأيهما أفضل شراء الذهب المستعمل أم الجديد، وفقًا لخبراء اقتصاد.

الذهب المستعمل

شراء الذهب المستعمل، يعتبر فرصة لاقتناء الذهب بتكلفة أقل قليلاً مقارنة بالذهب الجديد، وهذه الطريقية تتطلب الحذر والبحث والمعاينة الجيدة قبل اتخاذ قرار شراء الذهب المستعمل بهدف استثماري.

العوامل التي يجب مراعتها عند الاستثمار في الذهب المستعمل:

- التحقق من حالة الذهب المستعمل قبل الشراء، وشرائه من مصادر موثوقة والتحقق من صحته بواسطة خبير.

- أن يكون الذهب المستعمل، من العيار الذي ترغب فيه، والذي يشير إلى نسبة الذهب النقي في القطعة.

- مقارنة أسعار الذهب المستعمل مع الذهب الجديد، حيث قد يكون لديه قيمة تاريخية أو تجميعية تزيد من قيمته على المدى الطويل.

- اتباع الطرق المناسبة لتخزين وحماية الذهب المستعمل، والاستعانة بخدمات تخزين آمنة مثل الصناديق المصرفية أو الخزائن المنزلية ذات الأمان العالي.

- متابعة تحركات سوق الذهب والطلب على الذهب المستعمل، حيث قد يؤثر الطلب والعرض على قيمة الذهب المستعمل بشكل مباشر.

شراء الذهب المادي

يمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شراء الذهب المادي بأشكاله المختلفة وتخزينه حتى يحقق ارتفاعات ثم بيعه، وهذه الطريقة تعتبر أكثر الطرق التقليدية لشراء الذهب.

صناديق الذهب

من بين طرق الاستثمار في الذهب، هو الاستثمار في صناديق الذهب التي يتم تداولها في البورصات، وهي طريقة حديثه تعتمد على تداولات الذهب بشكل يومي، دون الحاجة لامتلاك الذهب المادي وتخزينه، ويتم إدارة هذه الصناديق من قبل شركات الاستثمار المتخصصة، وتتبع عادةً أسعار الذهب في الأسواق.