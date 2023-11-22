أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها.. ونجوم الفن يعايدونها

تحتفل الفنانة أيتن عامر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها وكتبت عليها: «كل سنة وأنا طيبة».

النجوم يعايدون أيتن عامر

وانهالت المعايدات من عدد من نجوم الفن عليها، ومنهم: صبا مبارك، مي سليم، محمود الليثي، منى ممدوح، سمر يسري، نرمين ماهر، إنجي وجدان، إسلام زكي، محمود عبد المغني، بسمة وهبة، هبة عبد العزيز، محمد شاهين، حمدي بدر، وغيرهم.

وكانت أيتن عامر وجهت رسالة مصورة عبر الإنستجرام صباح اليوم، علقت فيها على الفنانين الذين يعملون في ظل الأحداث الراهنة، وقالت: «مش معنى إن إحنا بنعلن عن شغلنا إحنا كده بنشغل الرأي العام عن القضية، لأن الأكونت اللي بنزل عليه الشغل هو نفس الاكونت اللي بينشر الكوارث الغير آدمية اللي بتحصل في فلسطين، ليه واخدين موقف أوي كده من الفنانين ومضايقه جدًا وصعبان عليا أن إنتوا عليتي الكبيرة، صعبان عليا جدا إن انتو بتعملو كدا فيا أو في زميل ليا، أرجوكم استوعبوا إن الإعلان عن شغلنا دا جزء من شغلنا وإحنا حابين شغلنا ومش حابين أنه يتأثر فـ من فضلكوا كفاية هجوم لأن زي مانتوا بتعملوا شغلكوا إحنا بنعمل شغلنا».

أيتن عامر توجه رسالة لمنقدي الفنانين

وأضافت: «ياريت بلاش مزايدات كلنا شايفين اللي بيحصل، ومينفعش أن أهاجم فنان عشان بينزل شغله عشان كدا عيب، لا العيب أني مكملش عقودي وملتزمش ومنزلش شغلي، وأفرح بنجاحي، وأزعل عشان القضية، طبعًا أنا بشتغل عشان عندي الالتزامات والدنيا هتقف لو بطلت شغلي؟، آه هتقف لأن الناس هترفع عليا قواضي وهتحبس ومش هعرف أوفي التزماتي، فالناس اللي بتقولي بطلي شغلك واقعدي في البيت مش هينفعوني، أنا بدافع عن نفسي وعن زملائي من الهجوم الغريب اللي بيحصل ده، أنا دلوقتي أم ومستنية ولادي يخلصوا تمرين بعد شوية، وعندي لوكيشن بعد ساعتين، وهكون بحتفل بعيد ميلادي، وأصحابي اللي هيجولي مش هقولهم متجوش تحتفلوا بيا هقول كل سنة وأنا طيبة وهقول يارب العالم يفوق بقا».