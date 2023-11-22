«التموين» لـ«المواطنين»: استقرار سعر السكر في الأسواق بعد ضخ 100 ألف طن

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه جار ضخّ 100 ألف طن من السكر في الأسواق قريبا، ما يساعد في استقرار وانخفاض سعر السكر لجميع المواطنين، إذ من المقرر أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة تكثيف الضخ وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية، لتعزيز المخزون الآمن من السكر وتلبية احتياجات المواطنين من السلعة الاستراتيجية وضمان توافرها في الأسواق.

انخفاض سعر السكر

وتعمل وزارة التموين على توفير سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه للمواطنين أصحاب بطاقات التموين فقط، بينما يبلغ سعر السكر الحر للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية 27 جنيها على مستوي الجمهورية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

استمرار طرح السكر في الأسواق بسعر مخفض

وتشهد الفترة المقبلة حالة من الضخ المكثف والانخفاض السعري للسكر الذي يعد من السلع الاستراتيجية، وتؤكد الوزارة استمرار طرح السكر في الأسواق بسعر مخفض 27 جنيها للكيلو.

وفي المجمعات الاستهلاكية شهد سعر السكر خلال شهر نوفمبر الجاري 2023، تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الاسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها، بينما يباع لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، وبحد أقصى 6 أفراد للبطاقة الواحدة.