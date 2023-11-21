‎سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 21-11-2023.. اعرف التفاصيل

ساهمت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار في توفير السلع في السلاسل التجارية بكميات كبيرة، وأصبح سعر كيلو السكر في المتناول، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه تمّ ضخ كميات كبيرة من السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

سعر كيلو السكر

وحددت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار لكل مواطن أي ممثلًا عن أسرة أن يشتري 2 كيلو سكر لكل في المرة الواحدة، ويبلغ سعر كيلو السكر 27 جنيهًا داخل المبادرة وذلك لمنع شراء صغار التجار كميات كبيرة من تلك السلعة واحتكارها.

مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

كانت مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وفرت قرابة 11 سلعة بأسعار مخفضة ومن بينها الأرز والسكر والعدس والبصل ومنتجات الألبان والجبن والبيض وغيرها من السلع الاستراتيجية التي وفرتها مبادرة الحكومة بأسعار مخفضة، وأتاحت مبادرة الحكومة سكر كيلو السكر بقيمة 27 جنيهًا.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ توفير السكر بكميات جيدة داخل الأسواق يعد أمرًا جيدًا من قبل الحكومة وكذلك إتاحة 2 كيلو سكر بسعر الكيلو داخل المبادرة نحو 27 جنيهًا يساهم في منع احتكار صغار التجار وعدد من المواطنين للمنتج.