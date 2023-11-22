الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية.. وتراجع سقوط الأمطار 3 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية المتوقعة، فعلى مدار يومين شهدت جميع الأنحاء سقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع اليوم أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ويكون لطيفا على السواحل الشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح يوم السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه ينحسر تساقط الأمطار من اليوم الأربعاء وحتى يوم السبت، بينما يشهد يوم الأحد تساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.