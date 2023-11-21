«التعليم» توضح حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بسبب حالة الطقس

نفى مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأنباء التي جرى تداولها بشأن تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بسبب حالة الطقس، مؤكدًا أن اليوم الدراسي سيستمر بصورة طبيعة وليس هناك أي نية للتأجيل، والأنباء المتداولة عارية تمامًا من الصحة.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بسبب حالة الطقس

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الدراسة منتظمة في المدارس وأن هناك تعليمات للمدارس لتوجيه الطلاب بكيفية التعامل الأمطار وفقرات ونصائح للطلاب خلال الإذاعة المدرسية.

تعليمات هامة للمدارس

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة الإدارات التعليمية والمدارس بشأن سقوط الأمطار وحماية الطلاب بالمدارس:-

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

- تقديم فقرات ونصائح للطلاب خلال الإذاعة المدرسية.

- التشديد على الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم.

- التأكيد على الطلاب بعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات أو بالوعات مفتوحة.

- تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

- إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.