«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. هل تعود التقلبات الجوية؟

أكدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية في حالة الطقس الأيام القادمة، بعد انتهاء تأثير المنخفض الجوي الذي سيطر على أنحاء الجمهورية كافة خلال الـ72 ساعة الماضية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية بدأ صباح اليوم ويستمر في حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تعود الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والساحلية والصحراوية والرابطة بين المحافظات والطرق السريعة في القاهرة الكبري، وتنحسر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية للبلاد، وتستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام الذي يمثل آخر 4 أسابيع من فصل الخريف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة الصغرى مع بداية ساعات المساء ليسود طقس بارد حتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 22- 11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 23 -11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31والصغرى 18 درجة مئوية.