حالة الطقس غدا.. معتدل الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، علاوة على تكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأربعاء، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.