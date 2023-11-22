«الصحة العالمية»: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدا.. يجب أخذ اللقاح

صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا لا يزال يشكل تهديدًا مستمرًا مع انتشار متحور جديد في أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

فيروس كوفيد-19 يمثل تهديد

ووفقًا للخبيرة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، فإن فيروس سارس-كوف-2 ينتشر في جميع أنحاء العالم حاليًا ويظل يمثل تهديدًا.

وبحسب الوكالة، أشارت المنظمة إلى ضرورة أن نظل يقظين وحذرين، حيث ينتشر ويتطور ويتغير الفيروس.

3 متحورات جديدة

ووفقًا للخبيرة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، تشير المعلومات إلى وجود ثلاثة متحورات جديدة تثير القلق وهي «XBB.1.5 وXXB.1.16 وEG.5»، كما هناك ستة متحورات أخرى تحت المراقبة، ولكنها لا تصل إلى مستوى القلق البالغ.

ومتحور BA.2.86 تم تصعيد إلى المستوى الأعلى بين المتحورات المثيرة للقلق.

ووفقًا لكلام كيرخوف، لا يوجد تغيير في خطورة متحور BA.2.86 مقارنة بالمتحورات الفرعية الأخرى، ومع ذلك، تم ملاحظة زيادة بطيئة ومستقرة في انتشاره في مختلف أنحاء العالم.

المتحور EG.5 يشكل حوالي نصف

ووفقًا لتقييم جديد من قبل منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور EG.5 يشكل حوالي نصف التسلسلات المشتركة عالميًا، ومن الملاحظ أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل أي تغيير في خطورة هذا المتحور.

وتسببت جائحة كوفيد-19 في خسائر فادحة للحياة البشرية وتسببت في دمار اقتصادي واجتماعي، وفي 30 ديسمبر 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهي أعلى مستوى تحذير لديها، وفي 5 مايو من هذا العام، رُفع حالة الطوارئ الصحية العامة.

وبالإضافة إلى العدوى والمرض الحاد، تشعر منظمة الصحة العالمية أيضًا بالقلق بشأن الآثار الطويلة الأمد لفيروس كوفيد-19، والمعروفة أيضًا بكوفيد طويل الأمد أو حالات ما بعد كوفيد. د

أدلة تشير إلى أن التحصين بلقاحات كوفيد-19 يقلل فعلاً من مخاطر حالات ما بعد كوفيد

وأكد كيرخوف أن هناك أدلة تشير إلى أن التحصين بلقاحات كوفيد-19 يقلل فعلاً من مخاطر حالات ما بعد كوفيد، وأضاف أنه تم استخدام حوالي 13.5 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم.

وأشار كيرخوف إلى إمكانية أن يُصاب الأشخاص بالإنفلونزا وسارس-كوف-2 في نفس الوقت، ودعا سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية إلى أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 تحسبًا لاقتراب فصل الشتاء.

وكانت كيرخوف المديرة الفنية لشؤون كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة في عام 2019، وحاليًا، تشغل منصب المديرة بالإنابة في منظمة الأمم المتحدة لشؤون الاستعداد والوقاية من الأوبئة.