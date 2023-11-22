بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن محتجزين في غزة

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، باتفاق تأمين الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الحكومة الإسرائيلية والفصائل اتفقا على وقف القتال لمدة 4 أيام

واتفقت الحكومة الإسرائيلية والفصائل على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 محتجزا في غزة مقابل 150 فلسطينيًا مسجونا في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى الجيب المحاصر.

وأضاف بايدن أن الصفقة يجب أن تعيد إلى الوطن محتجزين أمريكيين إضافيين.

وقال في بيان «اتفاق اليوم يجب أن يعيد محتجزين أمريكيين إضافيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا».