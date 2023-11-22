رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن محتجزين في غزة

كتب:

أحمد عادل موسى
07:19 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن

الرئيس الأمريكي، جو بايدن

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، باتفاق تأمين الإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الحكومة الإسرائيلية والفصائل اتفقا على وقف القتال لمدة 4 أيام

واتفقت الحكومة الإسرائيلية والفصائل على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 محتجزا في غزة مقابل 150 فلسطينيًا مسجونا في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى الجيب المحاصر.

وأضاف بايدن أن الصفقة يجب أن تعيد إلى الوطن محتجزين أمريكيين إضافيين.

وقال في بيان «اتفاق اليوم يجب أن يعيد محتجزين أمريكيين إضافيين إلى الوطن ولن أتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا».

اقرأ المزيد:

نتنياهو: الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد

يبلغ 81 عاما.. هل يؤثر عمر بايدن على ترشحه لولاية أمريكية ثانية؟

لغة جسد بايدن أثناء مصافحته للرئيس الصيني تكشف مفأجاة.. ماذا تقول؟

بايدن: التوصل لصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة بات وشيكا
بقلم أحمد عادل موسى