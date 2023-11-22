يبلغ 81 عاما.. هل يؤثر عمر بايدن على ترشحه لولاية أمريكية ثانية؟

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد ميلاده الـ81 منذ أيام، وهو ما جعله أكبر شخص سنا على الإطلاق يشغل رئيس المكتب البيضاوي، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يشعرون بالقلق من أنه كبير في السن، الأمر الذي يؤثر على قدراته الجسدية وهو ما لا يسمح له المنصب الذي يرغب في توليه للمرة الثانية على التوالي.

هل يشكِّل عمر بايدن عائقا أمام ترشحه؟

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان رسمي نشرته وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته سيحتفلون بعيد ميلاده في وقت لاحق هذا الأسبوع بكعكة جوز الهند عندما يجتمعون لقضاء عطلة عيد الشكر في جزيرة نانتوكيت.

وأضافت أن بايدن خاطب أولئك الذين يشعرون بالقلق من أنه أكبر من أن يتحمل قسوة البيت الأبيض بروح الدعابة ومحاولة لإقناع الناخبين بأن عمره وخبرته التي تزيد عن نصف قرن في الحياة العامة تشكل رصيدا في معالجة مشاكل أمريكا.

وأضاف بايدن مازحا خلال حديثه للصحفيين، إنه لم يكن حاضرا في أول حدث من نوعه للديك الرومي قبل 76 عاما، قال: «أريدك أن تعلم أنني لم أكن هناك في المرة الأولى. كنت أصغر من أن أتمكن من اختلاق الأمر».

وإذا أعيد انتخابه، فسيبلغ بايدن 86 عاما بنهاية فترة ولايته الثانية، وأنهى الجمهوري رونالد ريجان، صاحب الرقم القياسي السابق كأكبر رئيس للولايات المتحدة، ولايته الثانية التي استمرت أربع سنوات عن عمر ناهز 77 عامًا في عام 1989.

بينما ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات 2024 سيكون عمره 77 عاما.

استطلاع للرأى يرى أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيس أمريكا

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في منتصف سبتمبر، أعرب الناخبون عن قلقهم بشأن عمر بايدن ومدى لياقته للمنصب، وقال 77% من المشاركين، بما في ذلك 65% من الديمقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسًا، بينما قال 39% فقط إن بايدن كان حادًا عقليًا بما يكفي للرئاسة.

وبالمقارنة، قال 56% من المشاركين في الاستطلاع إن ترامب أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، بينما قال 54% إنه يتمتع بالذكاء الكافي للتعامل مع تحديات الرئاسة.

وعندما سئل جان بيير عن نتائج الاستطلاع، قال إن بايدن تمكن من تحقيق بعض الإنجازات التشريعية الكبرى ويجب الحكم عليه على أساس سجله، وليس عمره.

وقالت: «وجهة نظرنا هي أن الأمر لا يتعلق بالعمر، بل يتعلق بتجربة الرئيس، علينا أن نحكم عليه من خلال ما فعله، وليس من خلال أرقامه».