صحيفة إسرائيلية: سقوط عدد كبير من قتلى جيش الاحتلال بسبب «النيران الصديقة»

أفادت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» بأن عددًا كبيرًا من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي سقطوا نتيجة لما يعرف بـ«النيران الصديقة» خلال المعارك مع مسلحي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

حوادث قاتلة

وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي تعرض لعدة حوادث تسمى «النيران الصديقة» خلال المعارك في قطاع غزة، وبعض هذه الحوادث تسببت في حوادث قاتلة.

وفقًا للمصطلح العسكري، «النيران الصديقة» تشير إلى الإصابة غير المقصودة للوحدات المشتبكة في القتال أو لمجموعات من القوات الصديقة خلال الاشتباكات، وذلك نتيجة للأخطاء التي قد تحدث في ظروف القتال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشارك في معارك عنيفة ضد الفصائل الفلسطينية

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية تشارك في معارك عنيفة مع مسلحي الفصائل الفلسطينية، وأن الآلاف من قوات المشاة والدبابات وقوات أخرى تعمل في أحياء مكتظة بالسكان في قطاع غزة، حيث تسعى للتقدم جنوبًا.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقل مئات الجنود المصابين إلى مستشفيات مختلفة بسبب مواجهتهم لقتال عنيف أمام كتيبتين فلسطينيتين في منطقة جباليا، وقد أدى هذا القتال في جباليا إلى ارتفاع عدد القتلى بين صفوف الجنود، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».