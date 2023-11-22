أرخص 5 أنواع من سخانات الغاز في الأسواق.. استعد للشتاء

سادت حالة البرودة في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، على الرغم من أن فصل الشتاء لن يبدأ رسميا إلا بعد نحو 30 يوما من الآن، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من موجة من التقلبات الجوية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة وقبل بداية فصل الشتاء.

أرخص 5 أنواع من السخانات الغاز في الأسواق.. استعد للشتاء

وفي تلك الأجواء أصبح استخدام الماء الساخن داخل المنازل من الأساسيات بسبب برودة الطقس خاصة خلال ساعات المساء والصباح الباكر، ويهتم المواطنون بمعرف أرخص أنواع السخانات خاصة سخانات الغاز للذين لديهم هذا المرفق الأساسي داخل وحداتهم السكانية، لذا تستعرض الوطن خلال التقرير التالي، أرخص 5 أنواع من سخانات الغاز في الأسواق المصرية، حيث جاءت كالتالي وفقا لمواقع التسوق على الإنترنت:-

- سخان من ماركة أي هيت يونيون إير، سعة 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

- سخان من ماركة زانوسي ديجيتال، سعة 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.

- سخان من ماركة أريستون، سعة 6 لترات، بسعر 3899 جنيهًا.

سخان من ماركة ميديا، سعة 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيهًا.

سخان من ماركة زانوسي ديجيتال، سعة 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.