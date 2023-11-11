7 فوائد لاستبدال سخان المياه الكهربائي بآخر شمسي.. توفير وأمان

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المواطنين لاستبدال السخان الكهربائي بآخر شمسي.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» فوائد السخان الشمسي خاصة في ترشيد الاستهلاك، لأنه يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس لحرارة تستخدم في تسخين المياه.

مميزات السخان الشمسي وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

1- السخان الشمسي يتميز بالكفاءة العالية لامتصاصه وتخزينه للحرارة.

2ـ يوفر استهلاك الكهرباء.

3ـ سريع وسهل في التركيب والصيانة.

4- يحافظ السخان الشمسي على الشكل الداخلي بالمطبخ والحمام كما يوفر في المساحات الداخلية.

5ـ يحقق الأمان ويساعد على تجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام السخانات التي تعمل بالكهرباء والغاز.

6- يستخدم السخان الواحد لعدد من الوحدات مثل المطابخ والحمامات ولأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية وتناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.