حياة كريمة وحي الجناين بالسويس يستعرضان جهود تحسين المعيشة بقرى القطاع

التقى اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين، العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة ومنسق عام المحافظة المهندس محمود عبدالعزيز، في إطار التواصل المستمر مع المواطنين لبحث المتطلبات والمشاكل بواقعية وبطريقة عملية ووضع حلول فورية لها.

وقال اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين في تصريح خاص إن لقاءً جماهيريا عقد بجمعية تنمية المجتمع في قرية كبريت وحضره المواطنون في قطاع الجناين ومدير مكتب حياة كريمة بالسويس العقيد عادل طاهر ومنسق عام المحافظة المهندس محمود عبدالعزيز ومسؤولي متابعه الأحياء و150 متطوعا لمناقشة الأوضاع وحل المشكلات بشكل فوري.

رئيس حي الجناين: بذلنا جهودا كبيرة للتغلب الفوري على أي شكوى للمواطنين

وأوضح اللواء أركان حرب أحمد شاكر رئيس حي الجناين أنه تم بذل جهود كبيرة من الجهاز التنفيذي للحي لتحقيق الإنجازات التي تمت في قطاع الجناين وجهود للتغلب على مشكلة الصرف الصحي التي بدأ العمل بها من شركة المقاولون العرب، وأشار إلى مشروع تطوير ترعة السويس وجهود حل مشكلة المياه وإنجازات قطاع الكهرباء والاتصالات.

وتابع رئيس حي الجناين أنه استمع للمواطنين إلى المشكلات التي تواجه المواطنين وكان أبرزها إصلاح مواسير الصرف الزراعي ورصف الطريق من كبريت البحارة إلى كبريت المفارق والذى يتسبب في مشكلة عدم التزام سائقين الميكروباصات بخط السير.

وأضاف أن هناك استجابة ودارسة إلى مطالب الأهالي بتحويل الوحدة الصحية بكبريت إلى مجمع طبي يعمل على مدار 24 ساعة لمجابهة الكثافة السكانية بكبريت والقرى المجاورة وبعد المسافة بين كبريت والسويس وتخصيص مساحة من الأرض لتوسعة المدارس وسرعة إنجاز رفع كفاءة مركز شباب كبريت وتحويله إلى نادٍ اجتماعي متكامل لخدمة أهالي كبريت.

حياة كريمة حسنت الظروف المعيشية لأهالي قرى الجناين

وفى كلمة مدير مكتب حياة كريمة، قام بتعريف الأهالي بمؤسسة حياة كريمة ودورها في تحسين ظروف المعيشة.

منسق عام المحافظة المهندس محمود عبدالعزيز عرض إنجازات حياة كريمة خلال الفترة السابقة على مستوى الجمهورية والمحافظة خاصة قري القطاع الريفي بالسويس.