تطهير وتسليك خطوط وبيارات حي الجناين بالسويس استعدادا لموسم الأمطار

شهد حي الجناين في محافظة السويس استعادات كبيرة لموسم الأمطار تمثلت في عمليات تطهير وتسلك لخطوط وبيارات الشوارع بقرية عامر بالتعاون مع شركة مياه القناة.

تركيب أغطية وشنابر وتسليك الخطوط والبيارات بحي الجناين

وقال اللواء أحمد محمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، أنه بناءا علي تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وفي اطار التعاون الوثيق بين رئاسة حي الجناين والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تم تركيب اغطية وشنابر لجميع البيارات بمنطقة قرية عامر بالجناين بمعرفة قسم المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تطهير وتسليك وتعلية البيارات العمومية في قرية عامر بمعرفة شبكة الجناين وقسم المشروعات

رفع التراكمات وإزالة الاشغالات بنطاق الحي

وتابع رئيس حي الجناين أن مختلف أجهزة الحي تجري حملات يومية لرفع التراكمات بإستخدام اللوادر بالشوارع وبالمناطق المجاورة للكباري المنتشرة في القطاع الريفي، وذلك باستخدام اجهزة ومعدات الحي من لوادر وسيارت، وكذلك يتم تجريد الأتربة من الأماكن التي تشهد تجمع لها مع التأكيد علي نظافة البيارات استعداداً لموسم الأمطار بالمحافظة علي المظهر الحضاري للحي