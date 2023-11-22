«المفوضية الأوروبية» ترحب بصفقة تبادل المحتجزين والهدنة الإنسانية في غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، بصفقة تبادل المحتجزين والهدنة الإنسانية التي تمت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقف الأعمال العدائية في غزة

وأضافت في بيان لها: «أرحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين الخمسين، ووقف الأعمال العدائية في غزة».

وتابعت: «كل يوم يجرى فيه احتجاز هؤلاء الأمهات والأطفال كرهائن يوم كثير للغاية، وأشارك فرحة العائلات التي ستتمكن قريبًا من احتضان أحبائها مرة أخرى».

وتابعت: «أنا ممتنة للغاية لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للتوسط في هذا الاتفاق».

ودعت حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أنها طلبت من المفوض يانيز لينارسيتش زيادة الشحنات الإضافية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.

ونجحت الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.