هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب جزيرة كريت اليونانية

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم، بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية خامس أكبر جزيرة في المتوسط،، على عمق 17 كيلومترًا، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان نشرته عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت، أكبر جزر اليونان في البحر المتوسط، على مسافة 175 كيلومترًا جنوب غرب مدينة «إيراكليو» جنوب البلاد، وعلى مسافة 66 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة «بالايوخورا».