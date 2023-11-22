رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب جزيرة كريت اليونانية

كتب:

حسن رمضان
09:15 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية، صباح اليوم، بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية خامس أكبر جزيرة في المتوسط،، على عمق 17 كيلومترًا، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان نشرته عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت، أكبر جزر اليونان في البحر المتوسط، على مسافة 175 كيلومترًا جنوب غرب مدينة «إيراكليو» جنوب البلاد، وعلى مسافة 66 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة «بالايوخورا».

اقرأ المزيد:

هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية بقوة 2.7 درجات على مقياس ريختر

هزة أرضية بقوة 2.2 تضرب جزيرية كريت اليونانية بالبحر المتوسط

هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب جزيرة كريت اليونانية

هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية
بقلم حسن رمضان