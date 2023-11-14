هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة كريت أكبر جزر اليونان في البحر المتوسط، على عمق 51 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية خامس أكبر جزيرة في المتوسط، على مسافة 67 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد، وعلى مسافة 34 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة أجيوس نيكولاوس.