«فوي فوي» يتراجع إلى المركز الثاني في الإيرادات اليومية بـ193 ألف جنيه

سجل فيلم «فوي فوي» على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما إيرادات بنحو 31 مليون جنيه، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، فضلًا عن اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتراجع فيلم «فوي فوي»، إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وذلك بعد طرح فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد والذي حقق أمس إيرادات 487 ألف جنيه، فيما حقق فوي فوي أمس 193 ألف جنيه.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

قصة فيلم «فوي فوي»

وتدور قصة فيلم «فوي فوي» حول الشاب «حسن» الذي يسعى للهجرة إلى الخارج ويقوم بدوره محمد فراج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.