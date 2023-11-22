شهداء جدد للعدوان الإسرائيلي في الضفة المحتلة وغزة بينهم صحفيين

استمر تساقط الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة برصاص قوات الاحتلال وقصفها المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار عملية «السيوف الحديدية».

واستشهد شاب فلسطيني يدعى أمير عبد الرحمن مجد «30 عاما»، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب 5 فلسطينيين واعتُقل 11 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بلدتي الدوحة والخضر ومخيم الدهيشة، في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم الجنود مقر «حركة فتح» في المخيم ودمرت محتوياته، ومبنى مؤسسة إبداع، ومؤسسة بوتين.

تسلل قوات خاصة إسرائيلية «مستعربين» إلى طوباس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قلقيلية وانتشرت في أحياء متفرقة من المدينة بينها «النقار - بئر قبعة»، كما اقتحم الجنود الإسرائيليون، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما قام الجنود بتفتيش عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية «مستعربين» إلى مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتبعتها مركبات عسكرية من المدخل الشرقي.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة «وفا»، إلى أنباء عن ارتقاء 5 شهداء، وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال منزلا وتجمعات للمواطنين في مخيم طولكرم.

اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى «الإسراء التخصصي»

وجرى اعتقال أحد المصابين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية، لقسم الطوارئ بمستشفى «ثابت ثابت» الحكومي، كما حاصر جنود الاحتلال، مستشفى «الإسراء التخصصي»، واقتحمت ساحة الطوارىء بمستشفى الشهيد ثابت.

وواصل جنود الاحتلال حملة الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت القوات فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 9 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال، وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم جريمة جديدة راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا من مخيم جباليا شمال شرق غزة.

كما استشهد الصحفيان محمد نبيل الزق، وعاصم البرش، جراء قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق غزة، وعلى منطقة الصفطاوي شمال القطاع.

وفي وقت سابق، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باقتحام «المستشفى الإندونيسي» في بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال ساعات، بداعي احتوائه على أنشطة عسكرية.