فيلم وش في وش يحقق 65 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حلّ فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة، والتي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس في دور العرض 65 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حيث يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم خلال 14 أسبوعا نحو 35 مليون و162 ألف جنيه.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.