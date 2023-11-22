رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم وش في وش يحقق 65 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
09:29 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وش في وش

وش في وش

حلّ فيلم «وش في وش» للفنان محمد ممدوح، في المرتبة الثانية بين الأفلام المتنافسة، والتي تعرض حاليا في دور العرض، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «وش في وش»

وحقق فيلم «وش في وش» أمس في دور العرض 65 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي، حيث يضم عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم خلال 14 أسبوعا نحو 35 مليون و162 ألف جنيه.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» لايت كوميدي، بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

اقرأ المزيد:

إجمالي إيرادات فيلم وش في وش تقترب من 35 مليون جنيه

محمد ممدوح يحقق بفيلم «وش في وش» 89 ألف جنيه خلال 24 ساعة

فيلم وش في وش لمحمد ممدوح يحقق 78 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

فيلم «وش في وش» يُحقق 74 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.