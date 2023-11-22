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استخدمه الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.. 5 معلومات عن «الشعاع الحديدي»

كتب:

ماريان سعيد
01:06 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الشعاع الحديدي

الشعاع الحديدي

لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام العديد من الأسلحة خلال حربه الجارية في غزة؛ ومنها سلاح «الشعاع الحديدي» الذي كان من المقرر دخوله الخدمة في 2025 وفقا لسكاي نيوز.

معلومات عن سلاح الشعاع الحديدي 

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن سلاح الشعاع الحديدي، وفقا لسكاي نيوز:

1- يطلق عليه سلاح الشعاع الحديدي أو منظومة الصاعقة أو السور الليزري وهو شعاع ليزر عالي القوة.

2- صنعته شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.

3- الشعاع يهدف لاعتراض صواريخ المقاومة والقذائف قصيرة المدى.

4- يعد استكمالا لنظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.

5- يتميز بأنه نظام منخفض التكلفة إذ تبلغ تكلفة اعتراض الصواريخ بـ«الشعاع الحديدي» من 3 إلى 4 دولارات بينما يتكلف نظام القبة الحديدية 50 ألف دولار عند استخدامه.

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بقلم ماريان سعيد

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