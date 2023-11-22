«الجيل»: نجاح الوساطة المصرية بالوصول لاتفاق هدنة غزة تأكيد لدورها في المنطقة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الهدنة الإنسانية التي تحققت بالوساطة مصرية والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تأكيد لدور مصر في المنطقة، وأن هذا الدور لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك بقبول إسرائيل بهدنة دون تحقيق أهدافها في حربها على غزة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الهدنة تؤكد الاقتراب من إيقاف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة فورا.

هدنة إنسانية في غزة بوساطة مصرية

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: «أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».