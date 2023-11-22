الرئيس السيسي: مستمرون في بذل الجهود للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: «أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة».