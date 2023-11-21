كيف تربح 4500 جنيه شهريا من شراء شهادات البنك الأهلي المصري؟

فرصة جيدة للاستثمار يقدمها البنك الأهلي المصري للراغبين في شهادات الادخار المتنوعة سواء بالعملة المحلية أو الدولار، وتتيح شهادات الإدخارفي البنك الأهلي عائدًا نحو 22% سنويًا، ويمكن صرف العائد بشكل شهري.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

وبحسب المعلن رسميًا من البنك الأهلي المصري أن شهادات البنك الأهلي المصري تتيح ربحًا يبدأ من 19% إلى 22% سنويًا، وعند استثمار مبلغ 380 ألف جنيه يكون العائد السنوي 83 ألفًا و600 جنيهًا عند شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج ويمكن صرف المبلغ شهريًا بقيمة 6966 جنيهًا.

شهادات البنك الأهلي مضمونة وآمنة

وتحقق شهادات البنك الأهلي المصري استثمار مضمون وآمن بعيدًا عن الدخول في دوامات الاستثمار مع الأشخاص أو الشركات الخاصة الذين يكون بعضهم فخًا من أجل الاستيلاء على أموال المودعين بعد إغرائهم بهامش ربح كبير.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة كالتالي: في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 12.25% تصرف بشكل شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- 1000 جنيه ومضاعفاتها هو الحد الأدنى لشراء الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 13%.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه، هي فئة الشهادة.

شهادة استثمار ب

- العملة بالجنيه المصري.

- سعر عائد الشهادة: 14.50%.

- دورية صرف عائد الشهادة: ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- فئات الشهادة هي 500 جنيه ومضاعفاتها.