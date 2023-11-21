عاجل.. صدمة مدوية لـ أحمد فتوح من الأهلي.. ماذا حدث؟

ارتبط اسم أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بالانضمام للنادي الأهلي، خاصة بعد قرار إدارة القلعة البيضاء بعرض اللاعب للبيع لأي فريق داخل مصر أو خارجها، نظرا لأزمته الأخيرة داخل القلعة البيضاء، التي تأتي تزامنا في رغبة «الأحمر» في ضم بديل التونسي علي معلول بالجبهة اليسرى.

الميركاتو الشتوي

ورغم ارتباط أحمد فتوح بالانتقال إلى النادي الأهلي لخلافة علي معلول، في مركز الظهير الأيسر، فإن اسم اللاعب بعيدا عن صفقات الشتاء في القلعة الحمراء، بسبب الزمالك ومشاركته في بطولة الكونفدرالية.

ويرجع السبب وراء عدم انضمام أحمد فتوح إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، لظهوره مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما شارك في 90 دقيقة أمام أرتا سولار الجيبوتي، في مباراة إياب دور الـ32، التي انتهت 4-1 للأبيض، ما يمنعه من المشاركة مع الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، حال الانتقال إليه في يناير، وهو ما ترفضه الإدارة الحمراء، ومارسيل كولر، المدير الفني، في الوقت الحالي.

إدارة الأهلي تتحفظ على صفقة أحمد فتوح في يناير

وتتحفظ إدارة النادي الأهلي، في الوقت الحالي، على صفقة أحمد فتوح، وجرى إغلاق صفحة الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي بشكل مؤقت، رغم أن إدارة الأحمر توصلت لاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، وهو يمر بموقف مشابه لما يحدث مع «فتوح».

لكن قناعة «كولر» واتفاق إدارة النادي الأهلي، مع نظيرتها في مودرن فيوتشر، هي التي حسمت الصفقة بشكل كبير للقلعة الحمراء.