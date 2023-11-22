لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ترحب باتفاق الهدنة في غزة

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، باتفاق الهدنة في غزة، والذي تضمن الاتفاق أيضا على صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأكّد أحمد فؤاد أباظة، أهمية هذا الاتفاق في تهدئة الأوضاع، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى الجهود المصرية في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق.

وقف الانتهاكات الإسرائيلية

وأشاد أحمد فؤاد أباظة، بالتنسيق المصري القطري، الذي نجح في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإتاحة الفرصة لدخول شاحنات المساعدات.

ولفت إلى أنَّ الجهود المصرية القطرية، نالت إشادات دولية ومحلية، وكان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وجه الشكر للقيادة المصرية على دورها في اتخاذ مسار التهدئة.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أنَّ الاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبّر عنه أيضًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.