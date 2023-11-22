أفضل 7 أماكن للغوص حول العالم.. بينها شواطئ البحر الأحمر

يهتم الآلاف حول العالم برياضة الغوص، باعتبارها إحدى الرياضات المهمة ولاكتشاف سحر عالم البحار، وهناك وجهات سياحية مصنفة ضمن أفضل مناطق الغوص بينها البحر الأحمر، إذ يلجأ له الهواة من كافة الدول للاستمتاع، واكتشاف الشعب المرجانية، ومن بين أفضل الأماكن شرم الشيخ، مرسى علم وطابا والقصير، ومحمية رأس محمد.

وتستعرض «الوطن»، أفضل أماكن للغوص حول العالم، وفق المرشد السياحي محمد جاد، حيث من بينها شواطئ بشرم الشيخ والغردقة وأماكن مختلفة في مصر.

أفضل 7 أماكن للغوص حول العالم

1- جزر المالديف

تعتبر جزر المالديف، من أفضل أماكن الغوص حول العالم، فضلا عن شعبيتها، إذ تحتوى على الكثير من النباتات والحيوانات الغريبة التى تعيش تحت الماء، فضلا عن الشعاب المرجانية الجميلة، وأسماك مثل الواهو، تريفالي، والتونة، القرش، ثعبان البحر.جزيرة بالى من أفضل أماكن الغوص

2- شاطئ دهب بجنوب سيناء

دهب هي واحدة من أفضل أماكن الغوص حول العالم، ولتعلم الغوص في البحر الأحمر، حيث تحتوي على مواقع الغوص في دهب من الشاطئ وانخفاض سعر الإقامة هنا، مما يجعل تكلفة الإقامة الطويلة.

3- مرسى علم

مرسى علم واحدة من أفضل أماكن الغوص حول العالم، حيث عُرفت مرسى علم بين الغواصين المتمرسين كواحدة من أفضل قواعد الغوص في البحر الأحمر وذلك بفضل كونها أقرب مدينة إلى مواقع الغوص في أقصى جنوب مصر.

أفضل أماكن للغوص حول العالم

4- جزيرة بالي

بالى تعتبر من أفضل أماكن الغوص حول العالم، ويساعدك المدربون هناك على تعلم الغوص إذا كنت من الهواة أو المبتدئين، فضلا عن تواجد الكثير من الأدوات، التي تحتاجها أثناء رحلتك لتكتشف ما هو تحت الماء.

5- جزر جالاباجوس في الإكوادور

جزر جالاباجوس في الإكوادور تعتبر من أفضل أماكن الغوص حول العالم، حيث أن المياه حول تلك الجزيرة، مليئة بالعديد من الكائنات التي لن تتمكن أبدا من رؤيتها في أي مكان آخر، مثل الإغوانا البحرية الشهيرة.

6- جزيرة كوستاريكا

تعد جزيرة كوستاريكا واحدة من أفضل أماكن الغوص حول العالم، حيث أنها مليئة بأسماك قرش الحوت وأسماك قرش المطرقة، وإذا كنت غواص مبتدأ يمكنك تجربة الغوص في مانويل أنطونيو.كوزوميل من أفضل أماكن الغوص.

7- جزيرة كوزوميل

جزيرة كوزوميل هى جزيرة تابعة للمكسيك، وتعد واحدة من أفضل أماكن الغوص حول العالم، وهي وجهة شعبية للسياح، بها أكثر من 19 نوع من الشعاب المرجانية المختلفة التي تتطلب الغطس العميق.