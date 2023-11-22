«مياه سوهاج»: رفع كفاءة معدات المحطات وورش اللحام وتأمين بيئة العمل

شدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال بمحطات سوهاج الجديدة ومحطات اللحام بأعلى جودة وأسرع وقت، لدخول تلك المعدات الخدمة، مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

تفقد العمل بمجمع الورش

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الشركة بمركز أخميم، للتأكد من إجراء الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات، لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة، ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل،ووسائل السلامة والصحة المهنية، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل، إضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

كما تفقد «عبدالغفار» مجمع الورش، والذي يضم ورشة لف المحركات الكهربائية، والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات، وورشة إصلاح المحابس، والتي يتم من خلالها إصلاح وصيانة جميع أنواع المحابس.

ورشة إصلاح الطلمبات

وتفقد رئيس الشرركة ورشة إصلاح الطلمبات، والتي تقوم بإصلاح وصيانة جميع أنواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس، وجميع الأعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.