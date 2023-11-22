منى الشاذلي تقدم حلقة خاصة مع كورال عباد الشمس الفلسطيني على ON الليلة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الليلة، كورال عباد الشمس الفلسطيني في حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه على قناة ON، عن الأغاني التراثية الفلسطينية.

معلومات عن كورال عباد الشمس الفلسطيني

ويقدّم الكورال الذي تأسس في مصر منذ عام 1987 لدعم القضية الفلسطينية، في حلقة البرنامج الليلة، فاصلًا من أهم وأشهر الأغاني الوطنية عن فلسطين.

ويضم الكورال 25 مغنيًا وعازفًا من فلسطين ومصر ينشدون أغاني تحافظ على التراث الفلسطيني.

الشاعر فايق عوكل يتحدث عن الحفلات المقبلة

خلال اللقاء يكشف الشاعر فايق عوكل وشقيقته فداء عوكل المسؤولان عن الكورال، كواليس الحفلات التي يقدمانها وسر المزج بين المصريين والفلسطينيين داخل الكورال، وكيفية اختيار الأغاني والكلمات التي يقدمونها لفلسطين ولشعبها المحاصر.

ومن ناحية أخرى، خصص عددا كبيرا من الفنانين أرباح حفلاتهم خلال الفترة الماضية من أجل التبرع إلى غزة وأهلها، بينما قرر آخرون تأجيل حفلاتهم بسبب حالتهم النفسية السيئة على ما يحدث داخل غزة.