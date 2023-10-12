محمد شردي يكشف تفاصيل مكالمة لن ينساها مع منى الشاذلي: عمرها 13 سنة

كشف الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، عن موقف لن ينساه في برنامج معكم منى الشاذلي على شاشة قناة on tv، حين دعمته في وقت صعب في مسيرته المهنية قبل نحو 13 عاما.

محمد شردي في برنامج معكم منى الشاذلي

وأوضح شردي، خلال حلوله ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، على شاشة قناة ON، أنه تجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، قائلا: أنا وأستاذة منى أصدقاء منذ فترة طويلة، كنت دايما بحب أكون ضيف عندها وأنا سياسي، ثم لما بقينا زملاء إعلاميين، ولو تعرفوا معنى كلمة إن منى الشاذلي تصبح صديقة، دي حاجة كبيرة.

ذكريات محمد شردي

وأضاف محمد شردي: أنا مش هنسالها مكالمة تليفونية في يوم أخدت فيه قرار من 13 سنة لما انسحبت من الانتخابات في 2010 قبل الثورة، والوحيدة اللي اتصلت بيا تسأل عليا اليوم ده وتقولي أخبارك إيه؟.

وتابع، «الوحيدة التي تجرأت في عز جبروت كل اللي كان بيحصل لنا، وترفع سماعة التليفون وتقولي أخبارك إيه؟، ونويت تعمل إيه في الضغط اللي كان عليك، كانت منى الشاذلي، ولا أنسى لها ذلك أبدًا».

وبسؤالها عن مدى تذكرها تلك المكالمة، أجابت منى الشاذلي: مش فاكرة أوي، بس تيجي مني عادي، لكن الأهم من أني افتكرها هو إحساسي بالامتنان إن أنت فاكرها.