عضو بـ«الشيوخ»: جهود الدبلوماسية المصرية أثمرت عن هدنة في غزة

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما قامت به مصر من جهد سياسي ودبلوماسي بخطوات متقنة ومتأنية أسهم بشكل ملحوظ في الوصول إلى الهدنة الحالية بقطاع غزة، والتي نتمنى أن تكون خطوة تصل لوقف كامل لإطلاق النار ومفاوضات لحل دائم قائم على دولتين على حدود 1967.

موقع الوسيط الساعي للسلام

وأوضح «القط» في تصريح لـ «الوطن»، أن المفاوض المصري والدبلوماسية المصرية نجحا في أن تظل مصر في موقع الوسيط الساعي للسلام، ونظرا لأن الصراع هذه المرة أخذ عوامل وأدوات جديدة، كانت مصر أيضًا حريصة على تنوع أدواتها الدبلوماسية وعلى رأسها التشارك مع الأطراف الفاعلة في احتواء الأزمة والمشاركة في كل مبادرة لدعم الأشقاء في فلسطين.

حل دائم للقضية الفلسطينية

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن الشراكة المصرية القطرية الأمريكية استطاعت بعد عناء وجهد أن تصل إلى هذه الهدنة ويظل نجاحها مرهونا بالتزام الطرفين، ويظل البناء عليها بإصرار وقوة الوسطاء، وهنا سيكون على مصر دور أكبر في المرحلة القادمة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار وحل دائم للقضية الفلسطينية.