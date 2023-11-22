«يا جبل ما يهزك ريح».. نائل البرغوثي يدخل عامه الـ44 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

مع ترقب العالم لبدء تنفيذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإعلان الاتفاق على صفقة تبادل الأسرى، وفق ما أفادت القاهرة الإخبارية، يعود إلى الأنظار الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم المعتقل نائل البرغوثي الذي يدخل عامه الـ44 في الأسر، والذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر أسير سياسي في العالم قضى عمره خلف القضبان في مايو 2009.

التنكيل بالمعتقل الأسير نائل البرغوثي

وبدأ المعتقل نائل البرغوثي عامه الـ44 في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قليلة مضت، وهو صاحب أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، وفق ما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة أن المعتقل البرغوثي تعرض مؤخرا لاعتداء على يد قوات القمع، بعد نقله من سجن عوفر إلى سجن جلبوع، فضلا عن المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها مع زملائه من الأسري والتي تتضمن قلة الطعام، والمياه الصالحة للشرب، وحتى فتح النوافذ في هذا الطقس البارد في فلسطين، فضلا عن وضع عدد كبير من الأسرى في زنزانة واحدة.

وتابع أن عددا كبيرا من الأسرى ومنهم نائل البرغوثي مُنعت عنهم الأدوية الطبية، والأدوات الشخصية مثل البطاطين والملابس الثقيلة، فضلا عن التعرض للعنف الجسدي والنفسي، وتجاوز أعداد الأسري في سجون الاحتلال أكثر من 3000 أسير منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من هو المعتقل الأسير نائل البرغوثي

نائل البرغوثي البالغ الذي بلغ من العمر نحو 66 عاما هو من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، تعرض للاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة «تبادل الأسرى»، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة.

ولا يزال البرغوثي يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة، بذريعة وجود ملف «سري» حكمه مؤبد و18 عاما.