عضو بـ«الشيوخ»: صلابة الموقف المصري تجاه قضية فلسطين أحد عوامل نجاح الهدنة

أشاد النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى تنفيذ هدنة إنسانية في غزة، موضحا أن مصر كانت داعما قويا للقضية الفلسطينية، وصلابة الموقف المصري أحد عوامل نجاح الهدنة في غزة.

أهمية صوت مصر في الأزمة الفلسطينية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر بذلت جهودا كبيرا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن الشعب المصري وقفت خلف القيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابه: «نأمل أن يكون قرار الهدنة نهاية للحرب، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يعرف أن وضعه الدولي بعد اندلاع هذه الحرب أصبح مختلفا، وخاصة بعد جرائم الحرب التي ارتكبها».