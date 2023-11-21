التفاصيل الكاملة لمنح طلاب المدارس إجازة إجبارية الشهر المقبل

كشف منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التوجيه الصادر لكل المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات، بضرورة إخلاء المدارس التي جرى تحديدها بكل قرية ونجع ومدينة وأحياء ومحافظات، كلجان في الانتخابات الرئاسية 2024، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال أيام الاقتراع، 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

انتخابات الرئاسة

قالت الوزارة في خطاب مرسل للمديريات التعليمية في المحافظات، أنّه في حال الإعادة في انتخابات الرئاسة، سيتم إخلاء المدارس أيام 8 و9 و10 يناير 2024 المقبل، وتجهيز كل المدارس التي ستتم بها عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، وإخلائها من أي عملية تعليمية.

إجازة المدارس

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، أن هناك قرار لوزارة التربية والتعليم بحصول طلاب المدارس والمعلمين في المدارس، التي تم تحديدها كلجان انتخابية، على إجازة لمدة 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر «الأحد والاثنين والثلاثاء»، ليكون إجمالي عدد أيام الإجازة لكل منها 5 أيام، بعد إضافة يومي الجمعة والسبت بالمدارس التي تطبق إجازة السبت، و3 أيام في المدارس التي لم تطبق إجازة السبت.