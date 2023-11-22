تفاصيل إنشاء مجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة بأسيوط.. تكلفة 738 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية لمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدانا بتكلفة تبلغ 738 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

إنشاء المجمع على مرحلتين

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح مفصل من مدير المشروع بالشركة المنفذة ومن المهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات بالمحافظة عن معدلات التنفيذ بمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة الذي يقع بالظهير الصحراوي بالطريق الغربي بنطاق مركز الغنايم على مساحة 105 آلاف متر مسطح ويجري إنشاء المرحلة الأولى منه على مساحة 55 ألف متر مربع والمرحلة الثانية على مساحة 50 ألف متر مسطح ويحيط به سور ضخم يبلغ طوله 1420 مترا وسوف يضم المجمع ميزان بسكول بطاقة 90 طنا ومباني إدارية وخزانات وقود وأبيار مياه وخزانات أرضية ومحطة كهرباء مخصصة للمصنع وخطوط فرز المخلفات ومصفوفات السماد ومصنع RDF وقود حيوي ومصنع مخلفات بنائية ينتج طوب اسمنتي وإنترلوك بالإضافة إلى مصنع مخلفات زراعية.

وأوضح المحافظ أن المجمع يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية حيث يعد مجمع استثماري يدر دخل على المحافظة من خلال إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الإنترلوك والطوب الاسمنتي والسماد العضوي والوقود البديل فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لانتاج البلاستيك وتصنيع الورق في مراحل لاحقة لتعظيم الاستفادة من المخلفات بالإضافة إلى عمل حزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.

استقبال المخلفات الصلبة من المراكز والمحطات الوسيطة

وأكد اللواء عصام سعد أهمية مجمع تدوير المخلفات الذي يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة حيث سيستقبل المصنع المخلفات الصلبة من المراكز والمحطات الوسيطة وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.