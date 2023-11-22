الداخلية تستجيب لشكوى أهالي قرية بأسيوط من عامود إنارة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تعليق مدعوم بصورتين متضمنا استغاثة من أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط من وجود عامود إنارة آيل للسقوط (أمام أحد المنازل بالقرية) ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقامت الأجهزة الأمنية بأسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو إصلاح وتعديل وضع عمود الإنارة لتلافي حدوث أضرار بالمواطنين أو الممتلكات، إذ جرى تعديل وضع العامود بعمل قاعدة خرسانية وأصبح آمن تماما ولا يمُثل خطرا على المواطنين.