«الداخلية» تنظم عدة مبادرات للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالاحتفاء بتلك المناسبة، إذ قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال «أصحاء – ذوي احتياجات خاصة» – دور رعاية الأطفال الأيتام «أصحاء – ذوي احتياجات خاصة» – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان.

كما نظمت الوزارة، زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية، وفي هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهي بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لعدد (100) طفل من طلبة مدارس القاهرة، حيث تم استقبالهم باحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، وقد لاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتي ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشء يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

بتنظيم زيارة لعدد (50) طفلا

كما قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتنظيم زيارة لعدد (50) طفلا من طلبة مدارس القاهرة، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم، ووزع رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال في عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل. كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفل من طلبة المدارس الابتدائية بالجيزة، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

واضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة في حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالا بتلك المناسبة. هذا ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).