«الداخلية»: ضبط مسؤولي شركة استيراد متهمين بالنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام مسؤولي شركة استيراد، بالنصب على المواطنين، بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت لما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا استغاثة مدعومة بصور، أوضح خلالها قيام مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًا، وبرفقته آخرين «محددين»، بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبيًا، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من طالب مقيم بالمنيا، ضد المشكو في حقهما (شخصين «شركاء بشركة لاستيراد السيارات المجهزة طبيًا»)؛ لقيامهما بالنصب عليه في مبلغ مالي «مقدم حجز سيارة مجهزة طبيًا»، واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، وتم ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبيًا من الخارج، وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام في تحصيل تلك الأقساط، وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، مما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجني عليه وآخرين لسداد ديونهما.